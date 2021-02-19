شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار رفع مياه الأمطار بالحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، اليوم الجمعة، بمرافقة عصام القصيف، نائب رئيس المدينة، استمرار أعمال سحب وتصريف ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار، لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار بالمناطق المنخفضة.

وقال يونس إن «العمل مازال جاريا في الفترة الليلية بجميع الشوارع لحين الانتهاء من هذه الأجواء التي تمر بها البلاد».

وفي السياق ذاته، تابع على العيسوي، رئيس قرية السحايت، استمرار أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار بشوارع القرية والمناطق المنخفضة وأماكن تجميع المياه، ومازال العمل جاريا لحين استقرار الطقس.

بينما تابعت حكمت الباز، رئيس قرية غرب تيرة، استمرار أعمال سحب وتصريف المياه الناتجة من سقوط الأمطار بالشوارع والمناطق المنخفضة وأماكن تجميع المياه ومازال العمل جاريا بجميع الشوارع لحين الانتهاء من موجة الطقس السيئ.