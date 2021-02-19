شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتابع حادث انقلاب أتوبيس سياحي يقل ٢١ سائح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حادث انقلاب اتوبيس سياحي يقل ٢١ سائح من اوكرانيا وكازاخستان والذي وقع مساء اليوم الجمعة، واطمئن فودة على استقرار حالتهم الصحية حيث وجه بسرعة التعامل مع الحادث ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم على أكمل وجه.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتتراوح ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح، وتم السماح بخروج لـ17 حالة لتحسن أوضاعهم الصحية، فيما يخضع 4 آخرين للحجز الداخلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية .

وأضاف أن الفريق الطبي بالمستشفى أجرى التقييمات اللازمة وتحديد وصف الإصابات لكافة المصابين، بعد إجراء الفحوصات الطبية من الكشف والفحص السريري والتحاليل والأشعات، واتخاذ اللازم نحو تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم وكان ٢١ شخصًا قد اصيبوا بإصابات متفرقة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدولي بجنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس سياحي قادم من شرم الشيخ متجه إلى محافظة القاهرة، بالقرب من منطقة حمام فرعون اتجاه مدينة رأس سدر، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.