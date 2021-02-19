شكرا لقرائتكم خبر عن «حمدوك» يتلقى دعوة رسمية لزيارة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت مصر دعوة إلى رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، لزيارة مصر، فيما بحث مبعوث الاتحاد الإفريقى محمد الحسن ولد لبات، فى الخرطوم، التوتر الحدودى بين السودان وإثيوبيا، وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، نقل دعوة رسمية من مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى نظيره السودانى لزيارة القاهرة.

والتقى عيسى، مساء الخميس، وزير شؤون مجلس الوزراء السودانى المهندس خالد عمر يوسف، بمكتبه، وأشار إلى ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين فى مجالات الصحة والمشاريع الزراعية والربط الكهربائى بين البلدين ومتابعة ما تم تحقيقه من مشاريع استراتيجية، إضافة لتبادل الخبرات والمنح التعليمية من الجامعات المصرية للطلاب السودانيين. وأكد الوزير السودانى أن المرحلة الجديدة التى يمر بها السودان واتجاهه نحو تحقيق التحول الديمقراطى ستنعكس إيجابًا على العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب لتصب فى مصلحة شعبى البلدين، مشددًا على ضرورة التنسيق بين السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاقيات مُلزمة تُحافظ على مصالح كل الأطراف فيما يخص ملف سد النهضة.

من ناحية أخرى، بحث مبعوث الاتحاد الإفريقى محمد الحسن ولد لبات، فى الخرطوم، مساء الخميس، عددًا من القضايا أبرزها توترات الحدود بين السودان وإثيوبيا، وسلم رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى، إلى رئيس مجلس السيادة السودانى عبدالفتاح البرهان، تتعلق بجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى «ولد لبات» رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وسفير السودان لدى إثيوبيا جمال الشيخ، وسفير الاتحاد الإفريقى محمد بلعيش، وتناول اللقاء ملف التطورات التى شهدتها الحدود السودانية الإثيوبية مؤخرًا، وكذلك سد النهضة.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانًا شديد اللهجة، مساء الخميس، حذرت فيه من أن أى صراع بين أديس أبابا والخرطوم سيؤدى إلى خسائر جسيمة ويعرض ازدهار البلدين للخطر.