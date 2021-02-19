شكرا لقرائتكم خبر عن قناة النهار: خصم راتب شهر لـ«تامر أمين» والتبرع به لمؤسسة خيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس إدارة قنوات النهار بيانًا، منذ قليل، أكد فيه مجددًا رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، والذي جاء في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين، في خطأ غير مقصود، بحسب ما ذكر الإعلامي محمد الباز، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على القناة.

وأضاف مجلس الإدارة أنه لا تهاون مع أي خطأ بشكل عام يقع عبر تليفزيون قناة النهار، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكده من حُسن نيته وتقديره التام لأهالينا في صعيد مصر وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ بمؤسسة خيرية، وإحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة.

وقال المجلس، في بيانه، إنه تقرر إيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام، الذي أعلن في وقت سابق اليوم التحقيق في الواقعة، الأحد المقبل.

وأكد المجلس، في بيانه، أنه يُكن كل التقدير والاحترام لصعيد مصر برجاله ورموزه وسيداته، ولن يسمح بأي إهانة أو تجريح، حتى وإن كان الأمر عفويًا.