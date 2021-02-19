شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة من الصعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن تصريحات تامر أمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة السوهاجية مي مازن، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنها ستتقدم بطلب إحاطة وبيانات عاجلة لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، بشأن ما أثاره المذيع تامر أمين، أثناء حديثه حول أسباب الزيادة السكانية، والتي أرجعها إلى أن كثير من أهالى الصعيد والريف ينجبون حتى ينفق أبنائهم عليهم، مستنكرة عدم وجود رقابة على هؤلاء الإعلاميين الذين يسيئون في تصريحاتهم بين الحين والآخر للدولة المصرية كلها وليس لأبناء الصعيد فقط.

واستنكرت مازن، حديث الإعلامي تامر أمين عن أبناء وبنات الصعيد والريف، وما ورد على لسانه من تصريحات «بأنهم ينجبون علشان عيالهم يصرفوا عليهم، والولد أبوه يوديه ورشة، والبنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خدامات»، قائله «ده كلام فارغ، ومعظم المشاهير والمبدعين والساسة الكبار وقادة الفكر من أبناء الصعيد، وريف الصعيد عامر بالخير، وأهله ناس طيبين يستحقون التكريم، ونحن كنواب عن الأمة لن نقبل بأي إهانة لأهالينا بمحافظات الصعيد، ويجب محاسبة هذا المذيع حتى يكون عبره لغيره ويحترم الجميع».

وقالت النائبة، على الرغم من أنه هناك مشكلة في الزيادة السكانية، لكنها لن تحل بتصريحات تحوى كلام فارغ يمس كرامة الناس، وأنا كمواطنة صعيدية وأعتز بأصولي قبل أن أكون نائبة في البرلمان لذا أتقدم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن.