شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبحث مستجدات تنفيذ برنامج تطوير الريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أهمية الإسراع بوتيرة العمل فى مشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وأكد على أهمية تنفيذ المشروعات المستهدفة، ليرى المواطن نتيجة سريعة على أرض المحافظات، لافتًا إلى وجود توجيهات للمحافظين بتقديم كل التسهيلات وتذليل أى تحديات أو معوقات فى عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة.

وأكد، خلال اجتماع عقده بحضور مسؤولى الشُعب الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية والجيش الثانى الميدانى، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد عبدالمعطى نائب محافظ الشرقية، ومسؤولى محافظات المنوفية والجيزة والدقهلية، ومسؤولى الوزارة، على تنفيذ تكليفات الرئيس وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات والتنسيق الميدانى والبدء الفورى فى عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز، على أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحى وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب، ومشروعات الغاز الطبيعى والاتصالات.

وأشار «شعراوى» إلى أنه سيتم بالتوازى البدء فى تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التى وجه الرئيس بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، مشددًا على أهمية هذا المشروع القومى المهم والذى يمس حياة المواطنين فى القرى المصرية، لافتًا إلى أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما يتابعه يومياً رئيس مجلس الوزراء مع كافة الوزارات والجهات المشاركة فى عملية التنفيذ. وقال إنه سيقوم بجولات خلال الأيام المقبلة على القرى والمراكز المستهدفة فى المرحلة الأولى للمبادرة لدفع عملية التنفيذ وتذليل أى عقبات أو تحديات على أرض الواقع.