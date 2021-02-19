شكرا لقرائتكم خبر عن يسع لـ200 مصلٍ.. افتتاح مسجد جديد في الإسكندرية على مساحة 150 مترًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الربّان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد الإيمان على رصيف ٩٢ بميناء الدخيلة والذي يقع على مساحة ١٥٠ مترًا تقريبًا ويسع في المتوسط لـ200 مصلٍ.

وبحسب بيان لمديرية أوقاف الإسكندرية، بدأ العمل على إنشاء المسجد في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٠.

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة، وشهد الافتتاح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ولفيف من أئمة وزارة الأوقاف، حيث قام الربان طارق شاهين بتوجيه كلمة تضمنت الشكر لجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة.

يسع لـ200 مصلٍ .. افتتاح مسجد جديد فى الاسكندرية على مساحة 150 متراً (صور)

يسع لـ200 مصلٍ .. افتتاح مسجد جديد فى الاسكندرية على مساحة 150 متراً (صور)

يسع لـ200 مصلٍ .. افتتاح مسجد جديد فى الاسكندرية على مساحة 150 متراً (صور)