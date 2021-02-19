شكرا لقرائتكم خبر عن على الدين هلال يؤكد سعى الرئيس السيسى الدائم للصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي يغامر بشعبيته في بعض الأحيان من أجل مستقبل أفضل للدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائما للصالح العام، ولا بد من الاستقرار لكي يتم إرضاء جميع الطبقات في الشعب المصري.

وتابع هلال خلال لقائه فى برنامج الجمعة فى مصر المذاع على قناة mbc مصر والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن الرئيس السيسي ضحى بشعبيته عندما اتخذ قرار رفع الدعم عن المواد البترولية، معقبا: "الرئيس السيسي لم يختبئ خلف الحكومة عند اتخاذ هذا القرار، ولكن تصدى للمشهد".

وأكد أن الرئيس السيسي أعاد الوطنية المصرية إلى مكانها الصحيح، وكذلك إعاد الترابط بين المسلمين والأقباط، معقبا: "ما فعله الرئيس السيسي في هذه النقطة لم يفعله أي رئيس مصري على مدار التاريخ"، متابعا "لم أعرف أي رئيس دولة ذهب لتهنئة الأقباط في عيد الميلاد المجيد.. وقيام الرئيس السيسي بتهنئة الأقباط يعتبر نوعا من المغامرة المحسوبة، لأنه يفعل شيئا لم يسبق لأي رئيس دولة أن فعله".