شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح تعود من جديد.. خريطة الطقس حتى الخميس المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة بدءا من غد السبت 20 فبراير 2021 وحتى الخميس 25 فبراير 2021، حيث توقعت عودة الأمطار والرياح من جديد.

وبعد حالة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد منذ الثلاثاء، الماضى، بدأ تحسن ملحوظ فى حالة الطقس بأغلب المحافظات خلال الساعات الماضية.

ويشهد السبت سقوط أمطار خفيفة على مناطق بالسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا)، أما يوم الأحد فيشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق بالسواحل الشمالية الغربية.

واعتبارا من الإثنين وحتى الثلاثاء 23 فبراير يتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح الثلاثاء بأغلب الأنحاء.