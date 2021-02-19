الارشيف / أخبار مصر

"تسبب في أزمة كبرى".. بكري يطالب باستدعاء وزير الإعلام بسبب تامر أمين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب مصطفى بكري، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باستدعاء أسامة هيكل وزير الإعلام، لمعرفة مدى التزام القنوات الفضائية بقوانين الشرف الإعلامي والأخلاقي ومعرفة الإجراءت المتخذة حيال المخالفين.

وقال بكري، في طلب تقدم به لرئيس مجلس النواب، إن بعض القنوات الفضائية دأبت على توجيه إهانات مباشرة إلى أبناء وسيدات الصعيد، وكان آخرها تصريحات الإعلامي تامر أمين، والتي تسببت في أزمة كبرى، بحسب بكري.

وتابع عضو مجلس النواب: "على الرغم من اعتذار الإعلامي تامر أمين، واعتذار قناة النهار، إلا أننا في حاجة إلى ضوابط محددة تمنع تكرار تلك الإهانات والوقوف على الإجراءات المتخذة في ذلك".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا