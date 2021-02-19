شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف أسباب عدم الفهم وبطء الاستيعاب عند الأطفال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الأنيميا تعني نقص الأكسجين وكرات الدم الحمراء.

وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، أن إعمال العقل مهم جدًا وحُرم منه مريض الأنيميا.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أنه يجب على الأباء والأمهات التأكد من أن هيموجلوبين أطفالهم طبيعي، مؤكدا على ضرورة إصلاح الهيموجلوبين قبل تعليم الطفل حتى يتسنى له الفهم والاستيعاب بسرعة.

وأردف أن الذكاء هو السرعة على التعلم، لافتًا إلى أن نقص الأنيميا يتسبب في نقص ذكاء الطفل، لذا لا بد من عمل صورة دم للأطفال قبل إلحاقهم بالمدارس للتأكد من صحة الهيموجلوبين لديهم.