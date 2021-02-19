شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تحصل على المركز الخامس أفريقيًا في تصنيف الجامعات صديقة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت جامعة سوهاج، على المركز الخامس على مستوى الجامعات الأفريقية في التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة «صديقة البيئة»، وتسلمت الجامعة شهادة بذلك.

وأعرب الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج- في بيان صحفى اليوم- عن سعادته بهذا النجاح الذي يبرهن على تميز الجامعة بكافة قطاعاتها، ويدل على مدي تطبيقها لمعايير الإستدامة وتنفيذها العديد من الفعاليات التي تؤكد مدي الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة الخضراء، مقدماً الشكر لفريق عمل وحدة الإستدامة بالجامعة على كل ما قدموه من مجهودات في هذا الملف الذي ساهم في تقدم أسم الجامعة دولياً وعالميا.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن الجامعة حصدت أيضاً المرتبة رقم ٤٩٦ عالمياً من بين ٩١٢ جامعة من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن حصول الجامعة على هذا الترتيب جاء نتيجة إلتزامها بتطبيق إشتراطات ومعايير المسابقة التي تم عليها التصنيف.

وأوضح الدكتور حمدي محمود، مدير وحدة الإستدامة ومنسق عام ملف الجامعة صديقة البيئة، أن المعايير شملت، بصمة الكربون وتقليل الإنبعاثات الضارة، والبنية التحتية والغطاء الأخضر، وترشيد الطاقة، واستحداث مصادر صديقة للبيئة، وكذلك ترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة إلى فصل وتدوير المخلفات، واستخدام وسائل نقل أقل تلويثاَ للبيئة، إلى جانب جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ووجود وحدة للإستدامة بالجامعة لها موقع على شبكة المعلومات يتم تحديثه بصورة دورية لنشر الوعي البيئي بين منسوبي الجامعة.