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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس غدًا السبت ورغم التحسن النسبي في حالة الطقس ودرجات الحرارة إلا أنها حذرت من شدة البرودة ليلاً، واستمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة متقطعة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 30% واستمرار نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وتسطع الشمس على شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد، وتكون هناك غيوم جزئية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بين متر ومتر ونصف المتر، أما البحر الأحمر فحالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، أما خليج السويس فهو مضطرب ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر و3 أمتار.

حالة الطقس نهارًا

ويكون طقس القاهرة والوجه البحري معتدلًا نهارًا والرياح معتدلة، ويكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ودافئًا على جنوب سيناء مع نشاط الرياح، ودافئًا على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة، ودافئًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا

يسود طقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء، كما يسود طقس بارد على جنوب سيناء.

توقعت هيئة الأرصاد درجات الحرارة على المحافظات والمدن المصرية غدًا السبت كما يلي:

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا وتحذر من شدة البرودة رغم التحسن

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا وتحذر من شدة البرودة رغم التحسن

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