شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة بعد أن سجلت، اليوم، 6 حالات إصابة، فيما سجلت مدن العبور وشبرا شرق وطوخ وقها صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12930 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 973 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 809 حالة، وبنها 4033 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1294 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1359 حالة، وشبين القناطر 884 حالة، وطوخ 1666 حالة، قليوب 896 ومدينة قها 78 حالة، وكفر شكر 747 حالات إصابة».