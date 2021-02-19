شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالجيزة: 11737 مستفيدًا من وثيقة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد نظمي، وكيل مديرية القوى العاملة بالجيزة، اليوم، الجمعة، إن عدد المستفيدين من وثيقة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية بلغ 11737 من العمالة غير المنتظمة.

وأضاف نظمي، خلال لقائه الإعلامية نشوى الشريف ببرنامج «أحلام مواطن» المذاع على قناة صدى البلد، أن «المديرية تمتلك قاعدة بيانات عن العمالة غير المنتظمة داخل المحافظة، ويتم تحديثها بصفة مستمرة حتى يتم التأكد من توافر كافة الشرط في العمالة التي تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة.

وكشف وكيل مديرية القوى العاملة بالجيزة أن «من لا تتوافر فيه شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة يتم تسجيله ضمن العمالة غير المستوفية للشروط»، ولفت نظمي إلى أنه «يتم تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر».