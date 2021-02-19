شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عالمي الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت اسعار الذهب اليوم في مصر مساء اليوم الجمعة، كما ارتفع سعر الذهب فى البورصات العالمية فى فى آخر أيام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية بعد انخفاض استمر 6 أيام عملعلى التوالي.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 894 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 782.5 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 671 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم 6265 جنيهًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا مساء اليوم بعد أن عاني الانخفاض لمدة 6 أيام عمل، وذلك فى آخر أيام عمل هذا الأسبوع وقبل ساعات من بدء العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

وصل سعر الذهب عالميًا حوالي الساعة السابعة مساءًا إلى 1981 دولار، وكان السعر الافتتاحي للدولار هذا اليوم 1771.43 دولار، بنسبة إرتفاع تصل إلي 0.33%.

وانخفض سعر الذهب يوم 11-2-2021 من 1842.65 دولار إلي 1825.36 دولار، ثم إلي 1823.46 يوم 12-2-2021، ثم إلي 1818.51 دولار يوم 15-2-2021، ثم إلي 1794.31دولار يوم 17-2-2021 ثم إلي 1776.26 دولار يوم 17-2-2021، ثم 1775.49 يوم 18-2-2021.

ورغم الارتفاع العالمي فى سعر الذهب هذا الأسبوع إلا أنه من المتوقع أن يغلق على خسارة كبيرة عن هذا الأسبوع والذي بدأ بسعر افتتاحي 1825.34 دولار يوم 15 فبراير وصل مساء بعد سلسلة من الانخفاضات إلي 1781 فى السابعة من مساء اليوم، وليس من المتوقع تعويض خسارته الأسبوعية بنهاية التعاملات اليوم.