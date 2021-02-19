شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مصطفى بكري علي إلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب مصطفى بكري، أنه ‏ليس صحيحا ما تداولتة بعض المواقع و«الصفحات المشبوهة» عن صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، رغم نفي الوزارة، وتأكيد مجلس الوزراء على أنها مجرد شائعة كاذبة.

وأضاف النائب من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رغم النفي إلا انه مع ذلك تواصل الصفحات المشبوهة ترديد الشائعة وبث الأكاذيب لأهداف يعرفها الجميع، مصر تتعرض لحروب ‏الجيل الرابع من شائعات وتزييف للحقائق وسعي دؤوب لإحتلال العقول.

واضاف النائب: الشعب المصري شعب واعى ويدرك ويفهم ماهو المقصود من وراء هذه الشائعات التي تسعي إلى إثارة البلبلة والفوضي.