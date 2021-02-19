شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالأعلى للشئون الإسلامية يؤكد تصدى وعى المصريين لشائعات الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر
وتابع هندى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبوزيد، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا ينظرون إلا إلى مصلحتهم فقط، مشيرا إلى أن وعى الشعب المصرى سيقف أمامهم، مؤكدا أن المسئول العادى يعلم جيدا أهمية الدين في حياة الناس، وهو كالماء والهواء بالنسبة لهم، ولكن ما تتحدث به الجماعة الإخوانية هو الكذب الصريح.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "البعض تحدث عن كتاب القيم واحترام الآخر، وقال إنه مرتبط بإلغاء كتب التربية الدينية، ولكن ذلك غير صحيح على الإطلاق، وما تم تداوله من شائعات لا علاقة لها بالصحة".
وقال: "نستعد لأداء الامتحانات، وصدر كتاب دوري أن يقوم مدير المديرية والمحافظ بتنظيم عودة المعلمين استعدادا للامتحانات، مع مراعاة جائحة فيروس كورونا وهناك تعليمات جرى إصدارها للمدارس خاصة بالامتحانات وعلى القائمين على الامتحانات الالتزام بها".