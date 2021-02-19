شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالأعلى للشئون الإسلامية يؤكد تصدى وعى المصريين لشائعات الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجماعات الإرهابية تروج دائما وأبدا للأباطيل التي تتحدث عن الدين، وأن هناك أمورا تتعلق بشائعات بأن الدولة ضد الدين، فهم يصورون أنفسهم على أنهم هم الدين، فكل من يخالفهم فهو مخالف للدين، موجهًا سؤالا لتلك الجماعات والمنابر المسمومة ماذا قدمتم خلال العام الأسود الذى حكمتم فيه للدين؟! فلم يفعلوا سوى الأخونة وإهانة رموز الدين، مثلما قاموا بإهانة شيخ الأزهر في جامعة القاهرة عندما لم يجد كرسيا يجلس عليه.

وتابع هندى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبوزيد، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا ينظرون إلا إلى مصلحتهم فقط، مشيرا إلى أن وعى الشعب المصرى سيقف أمامهم، مؤكدا أن المسئول العادى يعلم جيدا أهمية الدين في حياة الناس، وهو كالماء والهواء بالنسبة لهم، ولكن ما تتحدث به الجماعة الإخوانية هو الكذب الصريح.