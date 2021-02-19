شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يطمئن على طبيب الفيوم المصاب فى حملة تحصين المواشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاتصال تليفونيا بالدكتور احمد متولى طبيب اول الوحدة البيطرية بقرية دار السلام مركز طامية بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم والذي أصيب خلال أداء عمله بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد وزير الزرعة خلال الاتصال على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية التي يحتاجها متولى، مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به هو وزملاؤه في خدمة الوطن من خلال حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض والأوبئة.

وفي سياق متصل قام المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بالتواصل مع الطبيب المذكور للاطمئنان عليه.

ومن ناحيته اعرب متولى عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي تلقاه من قيادات وزارة الزراعة مؤكدا ان حالته حاليا مستقرة وسوف يجري بعض الفحوصات غدا لتأكد من مدى احتياجه لإجراء جراحة من عدمه

والجدير بالذكر أن الدكتور احمد متولى طبيب اول الوحدة البيطرية بقرية دار السلام بمركز طامية مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم قد اصيب أول أمس الأربعاء خلال مشاركته في الحملة القومية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع وأثناء تحصينه أحد عجول التسمين تلقى ركلة منه تصببت في تجمع دموى ويتلقى العلاج الان وهو بحالة مستقرة.