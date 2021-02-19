شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب: الزيادة السكنية لا تجعل المواطن يشعر بالتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا إن الزيادة السكنية لا تجعل المواطن يشعر بالتنمية التي تحدث في الدولة المصرية، التي يراها الجميع، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن تكون نسبة الأمية في مصر عالية لأننا فى دولة عريقة وعظيمة مؤكدة على أنه لا بد من إعمال القانون، وكذلك لا بد من تجريم زواج الأطفال.

وتابعت خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت المذاع على قناة اكسترا نيوز والذى تقدمة الإعلامية رانيا هاشم التوعية امر مهم ومشكلة الفوضى والقمامة فى الشوارع سببها هي الزيادة السكانية ولابد من وقف تلك الفوضى ولكن لابد للشخص احترام حق أولادة ومصلحة المواطن المصرى في إنجاب طفلين للحفاظ عليهم وتربيتهم في بيئة سليمة.