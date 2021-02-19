شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى القس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، تعافي القسيس سامح موريس راعى الكنسية من إصابته بفيروس كورونا، وخروجه من إحدى المستشفيات الخاصة.

وقالت الكنيسة فى تدوينه على حسابها بموقع فيسبوك:" نشكر ربنا القسيس سامح موريس خرج من المستشفى وفي طريق عودته إلى منزلة، نشكركم على صلواتكم الغالية، ونصلي أن الله يرفع عننا هذا الوباء ويشفي الجميع".

والجمعة الماضى، أصيب القس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بفيروس كورونا، وأعلنت الكنيسة تلقيه العلاج فى إحدى المستشفيات الخاصة، وغّرد القس سامح موريس على حسابه الرسمي بموقع تويتر عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا قائلا:"الكنيسة مستشفي الخطاة وليست متحف القديسين"، لتأتى ردود المتابعين له متمنين له الشفاء العاجل.

ونشر العديد من أبناء الكنيسة الإنجيلية تدوينات للصلاة من أجل شفاء القسيس سامح موريس ومنها: "صَلاةٌ من أجل شِفاء القس سامح موريس بكنيسة قصر الدوبارة، بل وكل مَرضى فيروس "كورونا" في هذه الأيام الصّعبة، ليتحنن الرَّب على كل خدَّامه في كلِّ كنيسة، ويترأف على شعبه وعلى كل نفسٍ تتوق للمسات يديه الشافية والحانية".