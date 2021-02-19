شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس في أسبوع (هذه أماكن سقوط الأمطار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية تدريجياً، غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة نهارًا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، مع ظهور شبورة كثيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، مع هبوب رياح معتدلة على كافة الأنحاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على «فيس بوك» توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدًا السبت 20 فبراير الجاري حتى الخميس 25 فبراير، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس غدًا السبت 20 فبراير الجاري وحتى الخميس 25 فبراير

حالة الطقس غدًا السبت 20 فبراير الجاري وحتى الخميس 25 فبراير