شكرا لقرائتكم خبر عن «أرمنت» تشارك في مشروع تطوير قرى الريف المصري بـ196 معدة متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الوحدة المحلية لمركز أرمنت، اليوم، الجمعة، بإشراف العميد عبدالله عاشور، رئيس الوحدة المحلية، وحضورالقيادات المجتمعية والتنفيذية بالمركز في تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمنطقة الظهير الصحراوي بقرية المحاميد قبلي التابعة لدائرة المركز.

وقال عاشور، خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ المشروع: «إن أرمنت تشارك بعدد ٧ قرى وتوابعها»، موضحا أنه تم التأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم».

وشارك في الاصطفاف١٩٦معدة متنوعة، شملت «25 لودر، 2 حفار، 50 قلاب 16 مترًا، 40 قلاب 12 مترًا، 9 تريلا، و1 بمب خرسانة، 4 سيارة خرسانة، 7 سيارات متنوعة لشركة المياه، وكمبروسور حفر شركة الغاز، وعدد 25 قلابا 3 أمتار».

وأضاف عاشور: «إن أرمنت تشهد تنفيذ أعمال 3 مشروعات تنموية ضمن المشروع، بينها مشروع تنفيذ خط طرد صرف صحى قريتى الرياينة والرزيقات بطول 17 كيلو لشبكات الانحدار و7 كيلو لخط الطرد بالرياينة و15 كيلو لشبكات الانحدار و5 كيلو لخط الطرد بالرزيقات، وهو المشروع المقرر الانتهاء منه خلال 15 شهرا».

وتابع أنه «جار العمل في تنفيذ محطة رفع صرف صحى لقرية المحاميد داخل قطعة الأرض التي تبرعت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ لتنفيذ المشروع بمساحة 480 متراً مسطحاً»، مؤكدا أن «هذه المشروعات كانت ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وتم إدراجها ضمن مشروع تطوير القرى».