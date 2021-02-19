شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: تحسّن حالة الطقس بداية من السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية تدريجياً، غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة نهارًا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، مع ظهور شبورة كثيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، مع هبوب رياح معتدلة على كافة الأنحاء.

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب عدد من المحافظات، الجمعة، مع سقوط أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وتسببت الأمطار فى غرق شوارع عدد من المدن.

ففى الإسكندرية، ضربت أمطار نوة «الشمس الصغيرة» سواحل الإسكندرية مصحوبة برياح شمالية غربية وانخفاض فى درجات الحرارة، وأعلن المحافظ اللواء محمد الشريف رفع درجة الاستعداد القصوى بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، وشاركت فى جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع الأحياء وشركات الصرف الصحى ومياه الشرب، ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، وتم الدفع بـ 180 سيارة شفط.

وأعلنت سلطات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، رغم ارتفاع أمواج البحر على المعدلات الطبيعية. ووجه طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ، برفع درجة الاستعداد لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وفى القليوبية، شهدت مدن المحافظة أمطارًا غزيرة تسببت فى غرق الشوارع وإعاقة الحركة على الطريق الزراعى «القاهرة- الإسكندرية»، وتدخلت سيارات شركة مياه الشرب لشفطها، فيما شهدت مدن أخرى حالة من التحسن النسبى فى الطقس مصحوبة بصقيع. وأكد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان استمرار الاستعداد لتقلبات الطقس لمواجهة موجة الأحوال الجوية، مشددًا على رفع درجة انتشار فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الطقس السيئ.

وفى البحيرة، تسبب سوء حالة الطقس فى انقلاب يخت خاص فى نهر النيل أمام مدينة رشيد، التى شهدت موجة من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، ما أدى إلى سقوط شخصين فى المياه. وقالت سلوى زكى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، إن سوء حالة الطقس التى تمر بها المدينة أدى لانقلاب يخت فى النيل، مشيرة إلى أن اليخت كان على متنه شخصان لحراسته، سقطا فى مياه النيل وتمكنا من الخروج دون إصابات.

يخت مقلوب فى البحيرة

وفى كفرالشيخ، شهدت مدن بالمحافظة هطول أمطار، وانتشرت معدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع آثار المياه من الشوارع، وأعلن المحافظ اللواء جمال نورالدين استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية.

وفى المنيا، شهدت مدن وقرى المحافظة انخفاضًا فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، ما تسبب فى وقوع 4 حوادث تصادم وانقلاب بالطرق السريعة وإصابة 11 شخصا، حيث أصيب 6 فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى جنوب كمين العدوة، وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الشرقى الجديد «الجيش» بمدخل بوابة البستان- مركز المنيا، وأصيب شخص فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق دمشير الفرعى، كما أصيب آخر فى انقلاب سيارة بطريق الشيخ فضل بمركز بنى مزار، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالمخالفات.

وتسبب الطقس السيئ فى اندلاع حريق بمخزن وقود أثناء التدفئة، ما تسبب فى إصابة صاحب المخزن، و«صباح. م. ا»، 54 سنة، ربة منزل، وإصابة المخزن بتلفيات، وتم إخماد الحريق بمعرفة فرق الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف. وفى الشرقية، شهدت المحافظة حالة من الاستقرار والتحسن النسبى فى الأحوال الجوية بجميع مراكز ومدن المحافظة مع شروق الشمس لفترات متقطعة وتكاثر السحب المنخفضة بعد تعرضها على مدار الأيام الثلاثة الماضية لحالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار على مناطق متفرقة.

وقال المحافظ الدكتور ممدوح غراب إن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمواجهة الآثار السلبية لسوء الأحوال الجوية.

وفى الأقصر، شهدت المدينة انخفاض سرعة الرياح، مع ظهور سحب متقطعة بسماء المدينة، وسطوع الشمس بشكل طبيعى، وسط استعدادات من المحافظة لمواجهة حالة الطقس وتحذيرات من سقوط أمطار غزيرة.

وطالبت غرفة العمليات المركزية، السائقين، بتوخى الحذر وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لتفاوت سرعة الرياح وعدم استقرار حالة الطقس.