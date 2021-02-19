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نقيب الإعلاميين: تامر أمين خالف ميثاق الشرف في إهانة الصعايدة

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعدة قرارًا، اليوم الجمعة، بإيقاف الإعلامي تامر أمين، مقدم البرامج على قناة النهار، عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق.

وأضاف طارق سعدة أن الإعلامي تامر أمين خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.

وأكد نقيب الإعلاميين احترام النقابة وجموع الإعلاميين لأهلنا جميعًا وبخاصة في صعيد مصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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