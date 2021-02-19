شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 21 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدولي بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ٢١ شخصًا بإصابات متفرقة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدولي بجنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس سياحي قادم من شرم الشيخ متجه إلى محافظة القاهرة، بالقرب من منطقة حمام فرعون اتجاه مدينة رأس سدر، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد أن المصابين حالاتهم مستقرة، وتتراوح ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح.