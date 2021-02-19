شكرا لقرائتكم خبر عن طقس دمياط.. رحلت الأمطار وبقي الصقيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى دمياط، اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا في حالة الطقس، حيث توقفت الأمطار في معظم المناطق، فيما عدا شطا ودمياط الجديدة اللتين شهدتا أمطارا خفيفة، فيما استمرت حالة الصقيع طوال اليوم، مما أدى لخلو الشوارع من المارة وأجبرت البرودة الشديدة أصحاب المحلات على غلق أبوابها قبل مواعيدها المعتادة، كما تأثرت الحركة التجارية في مدينة دمياط، بينما استمر غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد وتكدست مراكب الصيد في مدخل البوغاز لحين استقرار حالة الطقس.

وفي سياق متصل، لم تتأثر حالة الملاحة داخل ميناء دمياط، حسب بيان هيئة ميناء دمياط، حيث سارت معدلات دخول وخروج السفن وفق معدلاتها الطبيعية.