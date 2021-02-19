شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الأقصر» تنفي انقطاع المياه عن المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في بيان رسمي، وجود انقطاع للمياه بمدينة الأقصر خلال اليوم الجمعة، وغداً السبت ٢٠ فبراير وسيتم الإبلاغ عن أي إعمال صيانة أو انقطاع للمياه قبله بوقت كاف.

وشددت في البيان، أن الإعلان عن ذلك سيكون من خلال الصفحة الرسمية للشركة فيس بوك (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر) فقط.

وكانت مدينة الأقصر، قد شهدت على مدار اليومين الماضيين انقطاع المياه عن المدينة نتيجة كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي الذي يتفرع منه عدة خطوط لعدة مناطق بالأقصر.