شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة نبيل لوقا بباوى أول قبطي يحصل على دكتوراه فى الشريعة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم اللواء نبيل لوقا بباوى، أول قبطي يحصل على دكتوراة في الشريعة الإسلامية.

وأعلنت أسرة اللواء نبيل لوقا عن رحيله صباح اليوم بعد رحلة عطاء طويلة، وهو من مواليد محافظة قنا ، وأول قبطي يحصل على دكتوراة في الشريعة الإسلامية

‎وأقيمت صلاة الجنازة عصر اليوم بكنيسة مارمرقص كليوباترا ، ويقام والعزاء مساء في كنيسة سانت تريز خلف محطة موبيل بصلاح سالم مصر الجديدة .