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تشييع جنازة نبيل لوقا بباوى أول قبطي يحصل على دكتوراه فى الشريعة الإسلامية

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القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم اللواء نبيل لوقا بباوى، أول قبطي يحصل على دكتوراة في الشريعة الإسلامية.

وأعلنت  أسرة اللواء نبيل لوقا عن رحيله صباح اليوم بعد رحلة عطاء طويلة، وهو من مواليد محافظة قنا ، وأول قبطي يحصل على دكتوراة في الشريعة الإسلامية

‎وأقيمت صلاة  الجنازة عصر اليوم بكنيسة مارمرقص كليوباترا ، ويقام والعزاء مساء في كنيسة سانت تريز خلف محطة موبيل بصلاح سالم مصر الجديدة .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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