شكرا لقرائتكم خبر عن الزيادة السكانية «وحش» يلتهم ثمار التنمية.. في الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات والأخبار والتقارير الهامة على رأسها: "الزيادة السكانية «وحش» يلتهم ثمار التنمية.. النمو السكانى فى مصر بمعدل2.6 سنويا مقابل 1.2% في العالم.. 40 مليونا خلال 1978.. وأصبح 100 مليون 2020.. ومتوقع 120 مليونا خلال 2030.. و10 خطوات تمثل طوق النجاة من آثارها السلبية.. أبرزها محو الأمية وتبنى برنامج طموح لتنظيم الأسرة.

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