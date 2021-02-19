أزمة وإيقاف ثم "تراجع واعتذار".. تفاصيل أزمة تامر أمين مع "الصعايدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

أزمة إعلامية جديدة بطلها الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار، بعدما أدلى بتصريحات أغضبت أهالي الصعيد في برنامجه.

وقال أمين خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، إن هناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم، وأضاف أنه في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفة ما، معلقاً أنه يطلع عليه لقب "الواد بليه"، لافتاً إلى أن "الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يديهم في حجر أبوه".

وتابع: "لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟" مجيبا "بالقطع لا" ، مضيفاً أنه في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

وأثارت تصريحات الإعلامي تامر أمين، غضب كبير بين جمهور المشاهدين خاصة المنتمين لقطاع الصعيد، الذين طالبوا بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، والتقدم باعتذار.

وفي أول رد فعل على تصريحات تامر أمين، قررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

كما أعلنت شبكة قنوات النهار ، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود ، الذي جاء في برنامج " آخر النهار " على لسان الإعلامي تامر أمين ، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر .

وأكدت الشبكة أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري ، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية، وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات .

وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤس ، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن .وقررت الشبكة حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة .

وأكدت الشبكة أنها تقدر غضب أهل الصعيد وريف مصر ، وتجدد اعتذارها واعتذار الإعلامي تامر أمين لكل سيدات مصر ، وأنهن تاج الرؤس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن، وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث.

من جانبه، أصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعدة، قراراً اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني، مقدم البرامج علي قناة النهار عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء .

وأكد نقيب الإعلاميين احترام النقابة وجموع الإعلاميين لأهلنا جميعاً وبخاصة في صعيد مصر .

عقب ذلك، تقدم الإعلامي تامر أمين، باعتذار لكل أهالي الصعيد عما بدر منه تجاههم بتصريحات خلال برنامجه على قناة النهار.

وقال أمين في فيديو عبر الصفحة الرسمية لقناة النهار: "بداية حابب أتقدم باعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفي كل مكان في مصر زعلانين مني .. أنا لن أكابر ولا هقاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس أن الناس زعلانة منها، حتى لو كان هدفي خير وللمصلحة العامة".

وأضاف: "أنا أكثر حاجة تضايقني في الدنيا أن واحد صعيدي بس أو واحدة صعيدية يزعلوا مني، أنا من أكثر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، فصعيد مصر هو أصل مصر، وهو الذي أخرج لنا الأدباء والمفكرين والمشهورين المحترمين".

وتابع:" والله لم أقصد الإهانة تماما ودي آخر حاجة تيجي في بالي، وآخر حاجة في الدنيا لا أكون حاببها أن أحدا من الصعيد يكون زعلان مني، وأقول لكل صعيدي وصعيدية جزمتكم على راسي من فوق وأنا ابن ريف مصر وأنسبائي من الصعيد وأتشرف بهذا النسب، وكان قصدي خير، لكن أي واحد زعلان مني أقول له أنا آسف وأتقدم له باعتذار صريح وسينشر في كل مكان، وأقول لأهل الصعيد ماتزعلوش مني لأنكم أهل صفح وعفو وكرامة.. تحياتي لكم جميعا و لصعيد مصر".