شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: استكمال أعمال رصف وتطوير شارع عبدالرحمن شكري ومنطقة ٥٨ عمارة بالضواحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن تواصل أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عبدالرحمن شكرى بنطاق حى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، مؤكدا أنه جارى رفع كفاءة الشارع بالتوازى مع أعمال التطوير التي تشهدها الشوارع المحيطة بالميناء البرى الجديد بحى الضواحى لتحقيق منظومة طرق مطورة على أعلى درجة من الكفاءة تتماشى مع المشروع القومى «الميناء البرى الجديد» لتسهيل حركة السيارات والمواطنين من وإلى الميناء البرى وباعتبار أن هذه المنطقة ستصبح امتدادا لمحور ٣٠ يونيه وواجهة بورسعيد أمام الزائرين.

وفى نفس السياق، أكد محافظ بورسعيد على بدء أعمال تطوير طرق منطقة ٥٨ عمارة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية بحى الضواحى وبالتوازى مع أعمال التطوير التي تتم بمختلف الأحياء، لافتا إلى أن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية على كافة المستويات لخدمة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للمواطن.