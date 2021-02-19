شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمعمل الـPCR الجديد بسفاجا بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الجمعة، التشغيل التجريبي لمعمل الPCR الجديد بسفاجا، يرافقه مديري الإدارات الفنية المختلفة تمهيدا لبدء العمل به من يوم الأحد المقبل.

تم إنشاء وتجهيز المعمل بالإدارة الصحية بسفاجا وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية للتحاليل بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنية لخدمة أهالى الجنوب والقادمين بميناء سفاجا البحرى والقادمين بمطار مرسى علم.

جاء ذلك ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال تطوير المستشفيات الحكومية، وإنشاء المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.