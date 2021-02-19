شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السيسي.. زغاريد وهتافات شكر لقاطني عقار كوم الشقافة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زفّ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بشرة سارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاطني العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، اليوم الجمعة، ليحمل لهم رسالة الرئيس بتوفير وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير للأسرة المتضررة الـ8.

واستقبل الأهالي المحافظ بالزغاريد وهتافات الله أكبر وتحيا مصر، وقال المحافظ أنه بعد رفع شكوى الأهالي إلي الرئيس أعطي تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالي، وتوفير لهم وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، مضيفاً أنه بدءا من غدا السبت سيتم نقل الأسر إلى شقق بشائر الخير.

وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس علي الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل، لافتاً الى أنه سبق وقد استجاب الرئيس إلي السكان المتضررين بالإسكندرية وأمر لهم فورا بشقق بمدينة بشاير الخير.

وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياه كريمة لهم.

حضر لقاء الأهالي والمحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب.

محافظ الاسكندرية يزف بشرى سارة من الرئيس لأهالي عقار كوم الشقافة المائل .. ما هي ؟ (صور)

محافظ الاسكندرية يزف بشرى سارة من الرئيس لأهالي عقار كوم الشقافة المائل .. ما هي ؟ (صور)

محافظ الاسكندرية يزف بشرى سارة من الرئيس لأهالي عقار كوم الشقافة المائل .. ما هي ؟ (صور)