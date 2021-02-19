شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: افتتاح محطة أبوسلطان قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، أنه سوف يتم قريبا افتتاح محطة مياه «أبوسلطان» التابعة لمركز ومدينة فايد، وأنه يتابع بنفسه لحظة بلحظة الأعمال النهائية من مراحل الإحلال والتجديد وصيانة المحطة والتي تقدر طاقتها بسعة تصميمية 90 لتر/ ث، وبذلك يتم القضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب في قرية أبوسلطان وتوابعها.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت أن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه «أبوسلطان» تم الانتهاء منها على مراحل، وذلك حرصا على عدم تأثر المناطق التي تغذيها المحطة بخدمة مياه الشرب، لافتا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة هي للحفاظ على تلك المحطات وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على سحب العينات من المحطة بصفه دورية وتحليلها، وذلك للاطمئنان على سلامة جودة المياه، للعمل على إنتاج مياه شرب صالحة ومطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.