شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين يعتذر للمرة الثالثة للصعايدة: «جزمتكم فوق راسي ومرات أخويا صعيدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الإعلامي تامر أمين، فيديو اعتذار جديد على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه احترامه واعتزازه بأهل الصعيد.

وكتب أمين عبر حسابه الرسمي: «بعتذر اعتذار صريح لكل أهالينا في الريف والصعيد».

وأضاف تامر أمين في فيديو الاعتذار: «جزمة أي صعيدي فوق راسي من فوق والله العظيم لا أستطيع أن أهين أي رجل منكم وتصريحاتي كانت هدفها الصالح العام ولا أقصد الإهانة لأحد لإن الصعايدة هم أصل مصر وزوجة أخي من الصعيد وأفتخر وأعتز بها وبكل أهلنا في الصعيد».