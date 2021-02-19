شكرا لقرائتكم خبر عن حملات وندوات مكثفة لتوعية المواطنين بالشرقية ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة الثقافة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مسؤولي الثقافة الصحية بالإدارات الصحية، والمجالس المحلية بالمحافظة، العديد من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين والعاملين والمترددين على الأسواق والمحلات، والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة، حول كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وتقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها، والاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب انتشارها.

كما تم التأكيد من خلالها على أهمية التباعد الاجتماعي وضرورة استخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوى أو الإصابة منها، كما تم التأكيد على أهمية النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلى لصق اللافتات والملصقات التوعوية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.