شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «ري القناطر» يعلن قياس مناسيب النيل على مدار الساعة وقت سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أشرف درويش، مدير إدارة ري القناطر الخيرية، أنه يتم على مدار الساعة رفع مناسيب مياه النيل لضبط تصرف المياه في فترة سقوط الأمطار وحدة زيادتها لتقليل ضخ المياه في الرياحين التوفيقي والبحيري وفرعي دمياط ورشيد خوفًا من حدوث فيضانات في حالة ارتفاع نسبة السيول.

وأضاف أنه يتم تنفيذ الموازنات أمام فرعي النيل والرياحات لتحقيق الدرجات والتصرفات المطلوبة بما يمنع حدوث ازدحام بشبكة الري بالوجه البحري.

وأنهت إدارة ري القناطر الخيرية عملية تطوير حديقة عفلة التاريخية في مدينة القناطر، بعد أن قامت بتطوير مدخل الحديقة وتركيب بوابات جديدة لمدخلها، مزودة بمدخل خاص للرواد.