شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لـ9 آلاف مرشد سياحي الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائى لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه، الأحد المقبل.

صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنه يجرى التنسيق حاليًا مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية، الأحد الموافق 21/2/2021، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم.

وأوضحت «القباج» أن عدد المرشدين السياحيين المسجلين لدى وزارة السياحة يبلغ نحو 12.424 ألف مرشد سياحى، وقد وضعت الوزارة بعض المعايير لتحديد المستحقين للدعم الاستثنائى، حيث تم استبعاد حالات الوفاة، والعاملين بالقطاع الحكومى، وأصحاب المعاشات، أو المستحقين لمعاش، أو الشريك في شركة، أو المستحقين لمساعدات برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت «القباج» أن هذا الدعم يأتى في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف قيمة دعم لمدة أربعة أشهر بواقع 500 جنيه شهريًا للأعداد المستفيدة من المنحة على دفعتين.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام.