شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربى» تشارك في معرض «IDEX 2021» أبو ظبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتجه اللواء محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الجمعة، إلى أبوظبى بالإمارات، لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولى «IDEX 2021»، خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجارى.

وتشارك الوزارة فى الجناح المصرى بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمُعَدّات الدفاعية، التى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربى، وتُعد هذه هى المشاركة الثالثة على التوالى. ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربى بعدد من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته الأجنحة المختلفة بالمعرض.