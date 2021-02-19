شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب تبدأ فعاليات "موهبتك مش كفاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان اليوم، إن فعاليات اليوم المجمع الأول بدأت فى المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج، الموسم السادس 2021، تمت تحت رعاية الأنبا توما حليم، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

وأضافت الكنيسة، بدأ اليوم بالتسبيح مع المرنم مودي جرجس، ثم كلمة روحية من الأب ريمون نعيم بعنوان "موهبتك مش كفاية"، والتي دارت حول ماهيه وشروط وصفات الخادم، وعقب ذلك، بدأت المدرسة فى عمل ورش موسيقية فنية للصوت بقيادة الأستاذ مودي جرجس، وكذلك العزف مع الأستاذ نادر ظريف، والأستاذ عماد بولس، والأستاذة ماري صموئيل، وانتهى اليوم بورشة تدريبية عن القيادة ومعايير القائد الناجح مع الأستاذ محب فخري.



جانب من الفعاليات (2)



جانب من الفعاليات (3)



جانب من الفعاليات (4)