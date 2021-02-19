شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تنظم "كورس" لتعليم لغة الإشارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها اليوم، أن الورشة تتضمن ثلاثة مستويات يقدم فيها تعلم موضوعات مختلفة حسب كل مستوى على مثال الأسرة، البيت، الملابس، الغذاء، الوظائف والأوراق الرسمية، الدين، الوزارات والمؤسسات والاتحادات، التعليم، الصحة، الرياضة، الفنون والإعلام، الألوان، الأعياد والمناسبات، المتاحف، الاتجاهات و الطرق والمواصلات والميادين، التجارة، الأعمال السياسية، االقانون، الوقت، فصول السنة، المدن الإقليمية والعالمية، البيئة والطبيعة والحيوانات، الأفعال و الأدوات والصفات، قواعد اللغة العربية، إشارات عامة، الأرقام، الكمبيوتر.

وأوضحت وحدة الصم، أن مدة المستوى شهر بواقع يومين فى الأسبوع على أن يقدم الكورس أونلاين من خلال برنامج زووم لمراعاة التباعد الاجتماعى نظرا لوجود فيروس كورونا المستجد إذ يكون الإشتراك من خلال استمارة التسجيل الخاصة بوحدة الصم:، كما أشارت إلى أن التدريب يهدف لمعرفة المتكلم ببيئة وحياة الشخص الأصم للمساعدة فى دمجه فى المجتمع بشكل طبيعى ومعرفة احتياجاته.

وتأسست وحدة تعليم الصم سنة 1982تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993، وتعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفى مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.