شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تكشف إجراءات عودة الطلاب للمدن الجامعية وشروط التسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة عين شمس أنه في إطار الاستعداد للعودة من إجازة منتصف العام وبمناسبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2020 ؛ وفي إطار جهود جامعة عين شمس في الحفاظ على صحة أبنائها في ظل الظروف المحيطة بنا وحرصها على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد فسوف تتم عودة جميع الطلاب إلى المدن الجامعية في مواعيد محددة وفقا لجداول امتحانات الكليات المختلفة .

وأشارت جامعة عين شمس ، إلى أنه لن يسمح باستقبال أي طالب أو طالبة إلا قبل موعد الامتحانات بثمان وأربعين ساعة على أقصى تقدير .

وتابعت : وحرصا على سلامتكم يجب الالتزام بالمواعيد المقررة لكل طالب حيث لن يتم السماح باستقبال أي طالب أو طالبة في غير الموعد المحدد له ، كما لن يتم السماح بدخول المباني لأي طالب أو طالبة إلا بعد عمل الكشف الطبي والتحليل المقرر يوم وصوله وذلك بمقر المدينة التي يقيم بها على نفقة الجامعة .

وأكدت الجامعة أنه حرصا على عدم دخول أي طالب أو طالبة مصاب بفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة باقي الطلاب يتم تسكين كل طالب وطالبة في ذات الغرفة التي كان يقيم بها قبل تعليق الدراسة .