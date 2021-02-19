شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الحكومة: لا صحة لإلغاء تدريس القرآن والأحاديث لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباءً عن صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، مُؤكدةً عدم صدور أية قرارات بهذا الشأن وأن هذه الأخبار محض شائعات تأتي في إطار التشكيك الدائم في التزام الدولة واهتمامها بالدين وأهميته في تربية النشء، مشددةً على أن تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المناهج التعليمية يعزز مبدأ ترسيخ القيم الأخلاقية التي تتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعاون وعدم التعصب والوسطية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

أمطار ورياح تعود من جديد.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا السبت 20 فبراير 2021 إلى الخميس 25 فبراير 2021 وهى كالتالى:

يوم السبت 20 فبراير : أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا).. نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء .

يوم الأحد 21 فبراير: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30 % تقريبا) .

اعتبارا من الإثنين 22 فبراير 2021 الى الثلاثاء 23 فبراير 2021 أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء .

يوم الإثنين 22 فبراير :أمطار متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) .

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء

يوم الثلاثاء 23 فبراير :أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (% 50 تقريبا) .. أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا).. نشاط الرياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

يوم الأربعاء 24 فبراير :أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطة ( 40 % تقريبا ) نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الخميس 25 فبراير: أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطة ( 40 % تقريبا ). . نشاط الرياح : على مناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء

التضامن تبدأ صرف الدفعة الثانية من الدعم لـ9 آلاف مرشد سياحى الأحد المقبل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحى بقيمة 1000 جنيه يوم الأحد المقبل، ويخصص هذا الدعم للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بأن الدفعة الأولى تم صرفها فى شهر سبتمبر 2020 لمساعدة أسر المرشدين السياحيين فى مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدراس والجامعات، مضيفة أنه جارى حاليا التنسيق مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية يوم الاحد الموافق 21/2/2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف من خلال مكاتب البريد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن هذه المبادرة تأتى فى ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه والتى تأثرت بها العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة.

الإعلاميين تقرر إيقاف تامر أمين عن ممارسة العمل الإعلامى وإحالته للتحقيق

أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قراراً بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم برامج على قناة النهار، عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق، وذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامى التابع للنقابة، والذى أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.

وأكد نقيب الإعلاميين احترام النقابة وجموع الإعلاميين لأهلينا جميعاً وبخاصة في صعيد مصر .

كانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قررت من قبل وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه، والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والاخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة .

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر من قبل إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف فى نشر القضايا الأخلاقية التى تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.