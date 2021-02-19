شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية.

وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، إن حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لا تزال متوقفة، إلى جانب الملاحة بميناء الصيد.

وأشار إلى أن الصيادين توقفوا عن الخروج للصيد بمراكبهم خشية تغير الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وهم بالبحر، لذلك لزموا منازلهم.