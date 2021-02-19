شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة الطود يتابع التجهيزات النهائية لمركز طب الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، التجهيزات النهائية داخل مركز طب أسرة الطود، لمتابعة انتظام العمل بالمركز ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من انتظام تقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

ووجه رئيس مركز ومدينة الطود، خلال الجولة، بتواجد طبيب بشري في الفترة المسائية لاستقبال الحالات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض والإداريين مع تنفيذ الإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود استمرار إجراءات تسجيل المواطنين للاشتراك في منظومة التأمين الصحى الشامل وفتح الملفات العائلية وإجراءات الفحص الطبى لهم.

يذكر أن مركز طب الأسرة بالطود تم تأهيله للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر بعد أن تمت عملية إحلاله وتجديده ومده بالأجهزة والمستلزمات الطبية ليكون مركزاً طبياً متميزاً يضم عيادات أسنان ومعامل وغرف أشعة وعيادات كشف تشمل العديد من التخصصات الطبية.