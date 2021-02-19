شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على أنثى حوت نافقة بالقرب من مزرعة غليون بكفرالشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال سحب أنثى الحوت التي تم العثور عليها بالقرب من مزرعة غليون السمكية، وانتقال لجنة من معهد علوم البحار بالإسكندرية، والمحمية الطبيعية بالإسكندرية وكفر الشيخ، ليتم إيداعها داخل مزرعة غليون، وتحنيطها ودفنها والحصول على هيكلها عقب تحللها بمعرفة الأحياء المائية، لوضعها في معهد البحوث المائية.

كان جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب نصر عبدالهادي، رئيس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، تلقيا إخطاراً يفيد بالعثور على أنثى الحوت بشاطئ البحر المتوسط في منطقة بين البرلس ومطوبس، وتم سحب أنثى الحوت من قبل المتخصصين في معهد علوم البحار في الإسكندرية، ومعهد البحوث المائية بكفر الشيخ، وتبين أن الحوت لأنثى طولها 12 متراً و60 سم ووزنها 12 طناً، وتم سحبها داخل مزرعة غليون السمكية، ليتم دفنها بالطرق الصحية، ووضع طبقة من الجير الحي أسفلها، وطبقة أخرى من الجير الحي، وتغطيتها بالرمال لضمان عدم حدوث التلوث البيئي‏، واتباع الطرق الصحية في عملية الدفن، ليتم استخراجها بعد تحلل بشكل كامل، لإيداع الهيكل في أحد معاهد الأحياء المائية على غرار حوت 2008.

يذكر أن سواحل البحر المتوسط شهدت العثور على حوتين: الأول كان عام 2008، حينما تلقت نقطة حرس الحدود ببر بحرى، التابعة لمركز البرلس، في عام 2008، بلاغًا من عدد من الصيادين وأهالى منطقة المقصبة الواقعة بين مركزي البرلس ومطوبس، على بعد ‏50‏ كيلومترًا من مدينة بلطيم، على الطريق الدولى الساحلى بمياه البحر الأبيض المتوسط، بعثورهم على حوت نافق من النوع الأبيض النادر الضخم، وتوجه فريق بحثى من جامعة كفر الشيخ، وتبين أن الحوت يصل طوله لـ18‏ مترًا، ووزنه 24 طنًا تقريبًا، وارتفاعه لمترين.

وتبين من المعاينة المبدئية للحوت الأبيض وقت ذاك وجود جرح نافذ ببطن الحوت بطول متر تقريبًا، مما أدى إلى نفوق هذا الحوت، وتم استخدام‏ ثلاثة‏ لوادر كبيرة لسحب الحوت العملاق من المياه على الشاطئ‏، كما تبين أنه ينتمى إلى نوع الهمباك، أو الحوت الأحدب، الذي يعتبر من أضخم الكائنات البحرية، ويسمى بـ«بهلوان المحيط»، نظرًا لحركته وقفزاته في الماء‏، وعمره 6 شهور.‏

وعقب الانتهاء من المعاينة، تم حفر موقع بعمق ‏5‏ أمتار وطول ‏17‏ مترًا لدفن هذا الحوت النافق في منطقة بعيدة عن شاطئ البحر، وردم الحفرة بكميات من الجير الحى، ثم بعد ذلك بالرمال لضمان عدم حدوث التلوث البيئى، ليتم استخراجه عام 2014 وإيداعه معهد البحوث المائية ببلطيم‏.

العثور الثاني كان اليوم لأنثى الحوت الأحدب طولها 12 متراً و60 سم ووزنها 12 طناً، ومن المتوقع استخراجها بعد الدفن الصحي بعد حوالي 4 سنوات ليتم وضع الهيكل في أحد معاهد البحوث المائية على غرار حوت 2008.

انتي الحوت الأحدب

انتي الحوت الأحدب

انتي الحوت الأحدب

انتي الحوت الأحدب