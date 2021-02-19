شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بأحياء الدقي والعجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير شارع كورنيش النيل للوقوف على النسب الحالية لتنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى للأعمال.

ووجه المحافظ برفع المخلفات الملقاة بمسار الكورنيش وأى نواتج لأعمال التطوير والرتش، كما شدد على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدا على تذليل أي عقبات للانتهاء من الأعمال لما للطريق من أهمية مرورية وأحد الشوارع الرئيسية المهمة بالمحافظة.

كما وجه بتنفيذ نموذج موحد لتطوير البوابات الخاصة بالعائمات والمنشآت السياحية والنوادى النيلية بمسار كورنيش النيل لتعكس المظهر الجمالى اللائق للطريق بالكامل مشدداً على نقل أكشاك الكهرباء من مسار سير المواطنين وإزالة كافة الأسوار الحديدية المتعدية على الطريق وكل ما يحجب رؤية النيل.

وطالب المحافظ رئيس حى العجوزة بالتواجد الدائم على رأس الأعمال لإنهاء أعمال التطوير بشكل أسرع.

كما تجول «راشد» بمنطقة الأعمال بنطاق كوبرى عباس بحى جنوب الجيزة، حيث أوصى بسرعة إنهائها مع التوجيه بسحب إحدى العائمات المخالفة وإزالة مطبخ تابع لمطعم من مسار طريق الكورنيش لتلاشي وقوع أي عواقب.

وأكد على الشركات المنفذة بالتواجد الميدانى لمتابعة الأعمال أولا بأول لضمان تنفيذها وفقاً للرؤية الموضوعة لأعمال التطوير وبالجدول الزمنى المحدد.