شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1185 حالة خلال قافلة طبية بقرية نجع عزوز بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية نجع عزوز بمركز دشنا يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.

‪

قافلة طبية بدشنا

قافلة طبية بدشنا

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٨٥ حالة بواقع (٣٢٨ باطنة- ٢٩٣ رمد- ٢٦٤ أطفال- ١٦٤ جلدية- ٧٨ أطفال- ٥٨ جراحة)، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لعدد ١١٥ حالة.

قافلة طبية بدشنا

وأشار إلى أن المديرية تسعى إلى التوسع في تنظم القوافل الطبية في قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها، لافتا إلى أن هذا الأسبوع تم تنظيم ٣ قوافل طبية بقرى (بئر عنبر- الرماش- نجع عزوز) تم خلالها الكشف على ٥١٣٠ حالة في العديد من التخصصات الطبية.