شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم في الأقصر: تزايد سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت سماء مدينة الأقصر، استمرار وجود السحب المتوسطة، مع تزايد في سرعة الرياح، بعد ظهر اليوم، واستمرار انخفاض درجات الحرارة، وسطوع لأشعة الشمس وغيابها على فترات، مع استمرار محافظة الأقصر، في رفع الطوارئ لعدم استقرار الأحوال الجوية.

من جانبها، طالبت إدارة المرور بالأقصر، السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لعدم استقرار سرعة الرياح، وعدم استقرار حالة الطقس اليوم.

وأكد محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر، أن المحافظة مستمرة في رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ أو تغييرات في حالة الطقس، موضحاً أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة عمليات المحافظة، وكافة الجهات المعنية بالمراكز والمدن والمديريات المختلفة وكذلك الهلال الأحمر.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في مراجعة جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة، بجانب خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى، حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع بالاضافة إلى أنه تمت مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية، والمؤسسات الحكومية، وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها، للتعامل الفورى مع أي حدث طارئ بسبب حالة الطقس.